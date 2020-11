“Marketing Mix”. Boomer, Generazione X, Millennials e Gen Z: facciamo chiarezza

Rubrica a cura di Camilla Arco

Nel mondo economico, i modelli non sono solo importanti ma addirittura fondamentali.

La microeconomia e, allo stesso modo, la macroeconomia sono fondate su modelli più o meno realistici, ma necessari per poter sviluppare, attorno ad essi, risposta pragmatiche e – qualche volta – facilmente applicabili alla realtà: sicuramente fondamentali per lo studio e la comprensione di determinate scelte o di svariati scenari.

Insomma, per poter studiare o analizzare qualcosa, è prima di tutto importante catalogare e definire ciò che ci si appresta a studiare.

È per questo che, per parlare delle diverse generazioni presenti in una società, non basta limitarsi a suddividerle in gruppi di annate: sia perché non sono vini e sia perché non esistono (a differenza dei vini appunto) annate migliori o peggiori di altre.

Prima di definire un’intera generazione, sono tanti gli elementi da prendere in considerazione: l’assetto socio-culturale in cui questa generazione è nata, cresciuta e si è formata; la situazione economica e politica del periodo; e, ultima ma non per importanza, la tecnologia.

Partendo da questi macro-elementi è possibile delineare il profilo di una determinata generazione in modo piuttosto netto e, spesso, particolarmente eloquente.

Che cosa significa? Che partendo dallo studio e dall’analisi del mondo in cui una generazione si è evoluta è possibile scoprire, o almeno intuire, alcune scelte, decisioni o pensieri insiti e tipici di questa generazione, chiarendone i comportamenti.

Nella nostra società odierna sono quattro le generazioni presenti: i Baby Boomer, la Generazione X, i Millennials (o Generazione Y) e i post-Millennials (o Generazione Z).

Partiamo dai nomi, primo elemento alla base della catalogazione.

I Baby Boomer, nati tra il 1946 e il 1964, sono coloro che hanno vissuto un’epoca di grandi trasformazioni: la ricostruzione post-bellica, fatta di cambiamenti sociali, politici ed economici. Sono i “self-made man”, coloro che “si sono fatti da soli” e che, con il loro passaggio, hanno reso migliore il mondo rispetto a come lo avevano trovato. Si chiama così perché il periodo storico in cui è nata e cresciuta questa generazione è caratterizzato da una forte crescita delle nascite.

Subito dopo, dal 1965 al 1980, arriva la Generazione X: una generazione totalmente contrapposta alla precedente e che mette in discussione le istituzioni e i valori tradizionali. È una generazione che fa fatica a trovare una propria identità e che vive all’ombra della generazione precedente. È per questo che viene definita Generazione X: una generazione di transizione, quasi priva di un’identità sociale e culturale.

Per i nati dal 1981 al 1995 si parla invece di Millennials, o Generazione Y: così definiti perché sono entrati nella vita adulta nel primo millennio. Sono i figli dell’Europa e della crisi, in perenne tensione tra le grandi aspettative verso il futuro e lo scontro con una realtà sempre più cinica.

Infine, i nati dal 1996 al 2015 sono i post-Millennials, o Generazione Z: la generazione dei cosiddetti “nativi digitali” che sono nati con l’avvento di Internet e crescono di pari passo con la tecnologia. Sono i maghi dei social media, ma, sebbene passino molto del loro tempo nei mondi virtuali, sono più pragmatici rispetto ai loro predecessori.

Ed economicamente parlando?

I Baby Boomer sono la generazione finanziariamente più interessante, con la possibilità e la voglia di investire i risparmi di una vita. La Generazione X è quella più economicamente vulnerabile, colpita dalla crisi quando già in età “avanzata”: sono risparmiatori nati, i padri della filosofia “prima il dovere e poi il piacere”. I Millennials, d’altro canto, sono quelli più instabili finanziariamente ma sono anche più liberi e più propensi a spendere i soldi per ciò che amano e li fa stare bene: i viaggi, la cultura e il cibo. La Generazione Z, invece, dà già dimostrazione di essere più concreta, anche in termini economici: i nativi digitali preferiscono acquistare un prodotto quando è in saldo (non sono impulsivi come i Millennials) e prediligono gli acquisti in negozio – sebbene, data la loro esperienza con la tecnologia, si possa pensare il contrario.

Ogni generazione deve essere approcciata in maniera differente.

Ogni generazione reagisce a stimoli differenti. Ogni generazione acquista in maniera differente.

Come accade in molti campi, la chiave del successo sta nello studio.

Studiare il proprio target è fondamentale per ottenere i giusti risultati.