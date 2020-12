“Marketing mix”, Atl, Btl & Ttl marketing: di cosa si tratta

Rubrica a cura di Camilla Arco

Quando si sente parlare di attività di comunicazione che un’azienda può implementare si parla di ATL e BTL. Ma cosa si intende esattamente?

La sigla ATL sta per “above the line” mentre la sigla BTL significa “below the line”: per chi non mastica bene l’inglese, letteralmente “sopra la linea” e “sotto la linea”.

L’origine di questo termine pare risalga al 1954 quando, Procter & Gamble (i fondatori dell’omonima multinazionale), dividevano i costi pubblicitari in due categorie: le attività di marketing a più ampio raggio e le attività di marketing diretto.

A dividerle, una linea netta orizzontale, la “line” a cui si fa riferimento nella sigla e che rappresenta il consumatore.

Il primo gruppo di attività (“above the line”) include tutti quegli investimenti volti a colpire un target molto vasto, quasi a voler “sparare nel mucchio”. Le attività di marketing comprese in questa categoria sono la pubblicità televisiva; i cartelloni pubblicitari; la pagina pubblicitaria sulle riviste; e poi gli spot radio e le pubblicità nei cinema. I messaggi pubblicitari utilizzati sono destinati ad un pubblico generico e non hanno a che fare con la vendita diretta al consumatore ma piuttosto con l’accrescimento della “brand awareness”, ovvero la riconoscibilità del brand, ai più.

Il secondo livello (“below the line”) si riferisce alle attività di marketing destinate ad un pubblico ben preciso, già interessato al prodotto o al servizio. Fanno parte di questa categoria gli SMS; le newsletter (le e-mail pubblicitarie che riceviamo – più o meno tutti – ogni giorno) e tutte quelle attività di marketing mirate ad un consumatore specifico. A questi strumenti si aggiungono anche tutte le comunicazioni e le attività promozionali presenti nei negozi: dagli sconti al “visual merchandising”, ovvero tutte quelle operazioni volte ad ottimizzare la visibilità del prodotto all’interno del punto vendita. Insieme a queste, fanno parte della categoria del marketing BTL anche le attività di PR, tra le quali troviamo i comunicati stampa e gli eventi.

Con l’avvento dei social media e con il ruolo sempre più rilevante che questi hanno assunto nella promozione – si è venuto a formare un terzo livello che funge da collante: il marketing “through the line”, ovvero il marketing “attraverso la linea”. Le attività di marketing TTL includono tutto ciò che riguarda il digital marketing e permettono di integrare le forme ATL e BTL nel piano di comunicazione.

Come sempre, una domanda sorge spontanea: su quale tipologia è meglio investire? La risposta è piuttosto prevedibile: l’ideale sarebbe avere un piano marketing che comprenda tutte e tre le categorie ma questo non è sempre possibile.

Le ragioni sono svariate: investire in ATL è estremamente costoso e solitamente ad appannaggio di aziende con grandi budget che possono permettersi di focalizzarsi su una comunicazione più generica. Le aziende più piccole tendono ad investire nelle attività BTL, dedicandosi maggiormente all’esperienza del consumatore durante e dopo l’acquisto per incrementare le vendite. Le attività TTL, invece, possono essere facilmente inserite sia nei piani marketing delle aziende più grandi che in quelle più piccole: gli investimenti sono contenuti e – se utilizzate correttamente – possono massimizzare le opportunità presenti nel mercato.

Un altro elemento da tenere in considerazione è il monitoraggio dei risultati. Nelle attività ATL è difficile vedere un riscontro immediato tra l’investimento e l’effetto che questo ha avuto sulle vendite: è piuttosto complicato capire se il cliente ha acquistato il prodotto grazie alla pubblicità che ha visto in TV o se è stato attratto dal cartellone pubblicitario mentre era fermo al semaforo (ndr se le attività ATL vengono realizzate localmente queste analisi sono più facili da realizzare).

Per le attività BTL, l’analisi delle performance è più semplice. Come abbiamo già visto esistono numerosi strumenti di neuromarketing che permettono di capire da cosa – nell’esposizione dei prodotti – è maggiormente attratto il consumatore. In più, con i dati relativi ai tassi di apertura e di ritorno di SMS e newsletter è possibile conoscere esattamente il numero di clienti entrati in contatto con la comunicazione e i conseguenti comportamenti.

Nelle attività TTL, i risultati e le performance della comunicazione, diventano gli elementi chiave. Attraverso le campagne di targeting e di re-targeting è possibile sapere con certezza quanti consumatori sono stati contattati e quanti di loro si sono poi convertiti in veri e propri acquisti.

Tra tutte e tre le categorie, il marketing TTL è quello in grado di dare un riscontro più puntuale (ed immediato).

Ricapitolando: ogni attività marketing può essere inserita all’interno di queste tre categorie che si differenziano per tipologia di target, di investimenti e di analisi della performance. La chiave di tutto sta nel trovare il giusto mix di attività per comunicare con il proprio consumatore su ogni “touchpoint”, ovvero su quei punti di contatto che mettono in comunicazione l’azienda con il suo cliente.