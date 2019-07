Mario Zappia si dimette da Direttore Generale della Fondazione “Giovanni Paolo II”

REDAZIONE

E’ con una nota indirizzata alla stampa che si sono annunciate le dimissioni del dottor Mario Zappia da Direttore Generale della Fondazione “Giovanni Paolo II”. «Il Dottor Mario Zappia -si legge nel comunicato- si è dimesso dall’incarico di Direttore Generale della Fondazione “Giovanni Paolo II”, per ragioni personali. Il Presidente della Fondazione, dott. Maurizio Guizzardi, e il Consiglio di Amministrazione ringraziano il dott. Zappia per l’incarico svolto in questi anni».