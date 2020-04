Gli uomini della Rgpt Volontari Portocannone lo hanno notato nella giornata di ieri, 22 aprile, mentre entrava ed usciva da alcuni esercizi commerciali e dalla farmacia dopo aver fatto spesa. A tutti si sarebbe rivolto in maniera garbata. L’unica stravaganza un “Abbasso i terroni” pronunciato all’interno della farmacia. A notarlo e a riconoscerne i lineamenti sono stati gli uomini della Rgpt Volontari Portocannone che hanno notato la somiglianza con la persona scomparsa e hanno inviato foto e video ai redattori della trasmissione di Rai3 “Chi l’ha Visto?” che avevano già mostrato la sua foto in tv. E questa mattina, 23 aprile, a Portocannone è arrivata proprio una troupe della trasmissione di Rai3 che si occupa dei casi delle persone scomparse e che sta indagando sul caso di Mario Lombardi, scomparso/fuggito da qualche tempo da Reggio Calabria. L’uomo, un 60enne di corporatura esile e curva con la barba non fatta da alcuni giorni, è stato visto nella giornata di ieri nel paese bassomolisano mentre stava entrando ed uscendo da alcuni negozi che si trovano in paese oltre che dalla Farmacia San Pio Pennetti a cui fanno riferimento le foto che ci sono state inviate da Alessandro Corroppoli. L’uomo, stando a quanto ricostruito in paese, avrebbe pagato in contanti e si sarebbe posto in maniera garbata nei confronti dei titolari con l’unica particolarità di quella frase “Abbasso i terroni” pronunciata davanti ai titolari. Poi sarebbe stato notato dai volontari di protezione civile. Le ricerche, che al momento hanno dato esito negativo, si sarebbero concentrate all’interno dei casolari abbandonati della zona ma con esiti negativi.

Mario Lombardo avvistato a Portocannone. Arriva "Chi l'ha Visto?"