Mario Ferri, il Falco “invasore” anche in Qatar: “Forse ero predestinato. Vivo in modo surreale e mi piace”

Il giovane molisano ha spiegato i motivi del suo gesto durante Portogallo-Uruguay: “L’adrenalina è a mille e l’eccitazione è così forte che mi spinge ad entrare in campo senza sapere neanche a cosa vado incontro. Sono un vero testardo amante delle mie idee, ma non privo di valori come quello dell’amore per la famiglia e per la giustizia”

Mario Ferri non è nuovo alle invasioni di campo e, in un articolo a sua firma su Mow Magazine, ha spiegato le motivazioni che lo portano a compiere questi gesti, l’ultimo dei quali durante la partita Portogallo-Uruguay del Mondiale in Qatar. «Esibizionista? Chi non lo è… Un folle? Forse lo sono. Vivo in modo surreale e mi piace», ha scritto il 35enne. «Già da bambino con le mie piccole marachelle avevo dato dimostrazione che non ero come tutti. Forse ero predestinato a diventare una persona, a suo modo, speciale. Penseranno che sono un folle. Forse lo sono. Vivo in modo surreale e mi piace. Un uomo temerario capace di accettare ogni tipo di sfida, anche la più audace, in nome di una vita spericolata e spinto da uno spirito libero che mi contraddistingue da sempre. Già… un vero testardo amante delle sue idee ma comunque non privo di valori importanti, come quello dell’amore per la sua famiglia e per la giustizia. Ho trentacinque anni e questa mia età è stata vissuta molto intensamente. Ho provato di tutto, amore, dolore, tristezza, felicità, gratitudine, angoscia. Sono fiero di me e spero di poter trasmettere ai ragazzi che mi conoscono e seguono le mie “mitiche” imprese, qualcosa di buono, qualcosa di cui essere orgogliosi».

In particolare, durante la partita tra lusitani e uruguaiani, sono stati due i messaggi lanciati con altrettante scritte sulle magliette con la classica S di Superman, ovvero “Respect for the iranian woman” e “Save Ukraine” stringendo in mano la bandiera della pace. Ma Ferri è stato protagonista anche di azioni di solidarietà come quando ha fatto la spola tra Ucraina e Polonia per trarre in salvo chi stava scappando dalla guerra.