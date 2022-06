Mario Biondi infiamma Selvapiana con il suo soul jazz caldo e passionale

L’artista siciliano ha raccontato l’amore in tutte le sue forme e sfaccettature con i suoi brani storici e quelli del suo ultimo album “Romantic” in cui l’inglese si mischia all’italiano incrociando il dialetto siciliano e quello napoletano

di Antonio Di Monaco

Il soul jazz caldo e passionale di Mario Biondi, interpretato anche con accenti ironici e non senza una coloritura jazz, ha riscaldato le voci e i cuori dei 2400 accorsi a Selvapiana. Del resto, lo stesso artista siciliano ha aperto il suo show ringraziando per “l’accoglienza rinfrescante di Campobasso: non siamo più abituati a queste temperature”.

E poi, tra brani inediti e cover internazionali contenuti nel suo ultimo lavoro discografico “Romantic”, Biondi ha raccontato l’amore in tutte le sue forme e sfaccettature.

In scaletta anche altri storici brani che dall’inizio della sua attività (1988) lo hanno fatto conoscere e apprezzare in tutto il mondo. Biondi ha sempre prediletto cantare il lingua inglese, la sua particolare e calda timbrica vocale l’ha portato a interpretare un genere soul e jazz con arrangiamenti propri e influenze sonore ricevute da altri grandi artisti, come testimoniano i suoi dodici album fino a ora pubblicati.

In “Romantic”, definito dall’autore come il suo più intimo e personale, il Mediterraneo incontra la cultura afroamericana, l’inglese si mischia all’italiano incrociando il dialetto siciliano e quello napoletano (“Ricuordate”), segnando una nuova tappa nell’universo espressivo di un artista che si è sempre smarcato dalla tradizione italiana, rivendicando in pieno il suo ruolo di soulman.

Ma a Selvapiana, Biondi ha reso omaggio al campobassano Fred Bongusto: “È un artista che ho avuto il piacere e l’onore di conoscere negli anni Ottanta. Gli ho fatto, come si diceva una volta, da spalla e ho aperto due o tre concerti suoi e ho visto all’opera lui e i suoi musicisti eccezionali. Fred Bongusto, grazie di esistere ancora nella nostra memoria”. E giù applausi per l’artista dal timbro vocale molto vicino a quello di Barry White, Isaac Hayes e Lou Rawls che è riuscito a riscaldare le voci e i cuori dei 2400 di Selvapiana.