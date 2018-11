Marinucci e Paradisi sul Tunnel “Abbiamo protocollato una ennesima richiesta di referendum”

REDAZIONE TERMOLI.

“Un gigantesco e costosissimo contenzioso tra il Comune di Termoli e la regione Molise, un contrasto netto tra le due posizioni sulla questione tunnel a danno della cittadinanza e delle risorse pubbliche”. Questo è quello che hanno evidenziato in conferenza stampa questo pomeriggio presso la sala della minoranza al comune di Termoli i due consiglieri comunali Paradisi e Marinucci. “Si sono create 2 posizioni-ha spiegato Paradisi- da una parte il Comune che ritiene conclusa l’iter procedurale e dall’altra la Regione che sostiene, invece, che la procedura non è mai iniziata”. Un contenzioso, hanno poi spiegato, che è alla base del ricorso che l’avvocato Iacovino, incaricato dai comitati No tunnel, sta portando avanti.

“Noi tempo addietro-ha continuato Paradisi- avevamo proposto anche delle alternative al progetto che certamente avrebbero avuto un minore impatto paesaggistico. In questo modo, invece, si vuole privatizzare il centro di Termoli tra concessioni trentennale e addirittura a tempo indeterminato. E allora dov’è la pubblica utilità? Quello che rimane al comune sarà solo il buco che avrà costi di manutenzione altissimi. Bisognerebbe dunque riprogrammare l’opera ma al servizio del territorio e dello sviluppo”. A intervenire anche il consigliere Marinucci: “Abbiamo presentato un ordine del giorno da discutere nel prossimo consiglio comunale per indire un referendum. La speranza è che questa volta davvero si faccia in onore della democrazia”.