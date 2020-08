Marina di Montenero senza acqua da giorni. La rabbia dei residenti

Quasi una settimana di “patimenti” e proprio durante il Ferragosto e adesso il clima alla Marina di Montenero di Bisaccia è decisamente “incandescente”. A provocarlo la mancanza di acqua che sta costringendo residenti e proprietari di attività commerciali a fare i conti con una delle problematiche più annose da superare durante l’estate. C’è chi porta a casa l’acqua con le taniche e i maxi contenitori, come dimostra il video che ci è stato inviato da un nostro lettore, e chi cerca di “sbarcare il lunario” con i serbatoi di proprietà, senza, però, trovare una soluzione. «Riusciamo a riempire appena uno dei nostri quattro serbatoi – racconta la titolare di uno dei ristoranti della zona – capirete le grandi difficoltà che stiamo vivendo». Una problematica che, purtroppo, va avanti da anni e che vede di fatto impotente anche l’amministrazione comunale di Montenero. Già nei giorni prima del Ferragosto era stata la zona del paese a soffrire la carenza di acqua che aveva portato il sindaco Nicola Travaglini a richiedere l’intervento delle autobotti della Protezione Civile, come per altro avvenuto anche in altri paesi del basso Molise. Adesso la problematica si è allargata anche alla zona della Marina che, però, da quanto si apprende da fonti comunali, da circa un anno è collegata direttamente alla rete idrica del vicino Abruzzo. «Quando manca l’acqua in Abruzzo allora manca l’acqua anche alla Marina di Montenero». Non certo una situazione facile che sta letteralmente inviperendo i proprietari di case e attività commerciali. La speranza di tutti è che la situazione possa migliorare al più presto.

