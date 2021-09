Mariastella Gelmini, ministro delle Regioni al fianco di Melogli

Continua a getto continuo l’arrivo di rappresentanti della politica nazionale a Isernia per le elezioni del nuovo sindaco. Nel pomeriggio in piazza Celestino V la ministra delle regioni, Gelmini, parlamentare di Forza Italia. E la Gelmini, arrivata a sostegno di Melogli, il primo pensiero che ha avuto nelle sue dichiarazioni è stato per il presidente Berlusconi che oggi festeggia il suo compleanno.

Il candidato Melogli l’ha voluta al suo fianco vicino alla fontana Fraterna, simbolo di Isernia.