Maria primizia dei Risorti

«Venuta la domenica, all’ora terza, come lo Spirito Santo discese sopra gli apostoli in una nube, discese pure Cristo con una moltitudine di angeli e accolse l’anima della sua diletta madre. E fu tanto lo splendore di luce e il soave profumo mentre gli angeli cantavano il Cantico dei Cantici al punto in cui il Signore dice: “Come un giglio tra le spine, tale è la mia amata fra le fanciulle” – che tutti quelli che erano là presenti caddero sulle loro facce come caddero gli apostoli quando Cristo si trasfigurò alla loro presenza sul monte Tabor, e per un’intera ora e mezza nessuno fu in grado di rialzarsi. Poi la luce si allontanò e insieme con essa fu assunta in cielo l’anima della Beata Vergine Maria in un coro di salmi, inni e cantici dei cantici. E mentre la nube si elevava, tutta la terra tremò e in un solo istante tutti i Gerosolimitani videro chiaramente la morte della santa Maria. »

-Dal “Transito della Beata Vergine Maria” (sec. VI?) attribuito a Giuseppe d’Arimatea.-

Siamo a ferragosto? No, oggi, per molti cristiani, si celebra qualcosa di molto più grande delle ” feriae Augusti”, l’antica festa istituita nel 18 a.c. da Ottaviano Augusto per celebrare il raccolto e la fine dei principali lavori agricoli. In questa data si fa memoria solenne dell’immortalità concessa al genere umano, di cui, la Beata Vergine Maria, ne rappresenta la primizia. Questa antica celebrazione cristiana, di cui si hanno testimonianze scritte già dal IV sec., ha avuto il suo coronamento nel 1950, quando Pio XII ha proclamato il dogma dell’ “Assunzione di Maria”. Il bellissimo brano citato ricostruisce poeticamente questo evento importantissimo per l’umanità.

Da sempre, e con angoscia, l’uomo spera che la sua esistenza vada oltre l’impenetrabile cortina con cui la paura della morte oscura il nostro orizzonte. Questo è così vero che la credenza nella vita dopo l’ultimo respiro è condivisa da tutte le culture. La storia della Salvezza sin dall’inizio, narra di questa angosciante domanda descrivendone l’origine: la disobbedienza di Adamo ed Eva, ingannati dal “serpente”. Il maligno però riesce solo parzialmente nella sua impresa, infatti nel momento stesso della caduta viene preannunciata anche la redenzione: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno (Gen. 3, 15)”.

Da allora ha inizio il cammino di preparazione dell’umanità alla sua redenzione, un percorso che attraversa millenni: dalla chiamata di Abramo nella terra dei Caldei, alla predicazione di Giovanni Battista, fino ad arrivare alla realizzazione delle promesse fatte da Dio attraverso suo Figlio Gesù, realtà che prende carne proprio in Maria, e non a caso! Ireneo di Lione (II sec.), nel suo trattato “Contro le Eresie”, afferma: “Era conveniente e giusto che Adamo fosse ricapitolato in Cristo, affinché la morte fosse assorbita nell’immortalità e che Eva fosse ricapitolata in Maria, affinché la Vergine, divenuta avvocata di un’altra vergine, potesse annullare e distruggere, con la sua verginale obbedienza, la disobbedienza verginale”. La nuova Eva ha dunque un ruolo fondamentale nell’opera della redenzione: è proprio la sua accoglienza e obbedienza che permette l’ingresso del Salvatore nella storia. Il destino della nuova Eva e del nuovo Adamo, non potevano essere disgiunti, come non lo sono stati quelli di coloro che li hanno preceduti.

Se la resurrezione è il culmine del messaggio salvifico portatoci da Cristo, l’assunzione della Vergine Maria, nobilissima creatura, ci dice che questo meraviglioso dono, non è esclusiva del Suo figlio divino, ma appartiene all’umanità intera. Questo non esclude che noi dovremo fare la nostra parte, la resurrezione, infatti, è il frutto di un amore incondizionato coltivato giorno per giorno, questa verità di fede ci è rivelata in modo mirabile proprio grazie alla testimonianza forte e nel contempo discreta, donatoci dalla Madre di Dio. La grandezza della Madonna non sta tanto nell’essere nata senza peccato originale, ma piuttosto nell’aver difeso e confermato questa sua condizione. Ed’è infatti questa la via della Salvezza per ciascuno di noi battezzati: difendere e coltivare il dono di Grazia che ci è stato conferito attraverso questo sacramento: l’essere divenuti coeredi di Cristo Signore, il quale è nato, vissuto, morto e risorto per Amore verso l’umanità ed il creato intero. Così si diventa immortali e si proietta il proprio destino nella luce più profonda.

Felice solennità dell’Assunta.

Fra Umberto Panipucci