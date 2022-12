Maria Passarella compie 70 anni, infiniti auguri!

Oggi è un giorno speciale per la nostra famiglia: il tuo compleanno.

Sappiamo che questo genere di attenzioni non le preferisci, il “metterti in mostra” non ti appartiene…ma Tu splendi a prescindere, cara mamma.

Sei il fulcro della nostra famiglia…forte, pragmatica e sempre sorridente.

Un punto di riferimento per tutti noi, non facendo mai mancare supporto, ma anche sopportazione.

Come moglie hai sempre appoggiato papà nei suoi hobby, come madre sei quell’ancora a cui noi figlie ci aggrappiamo e come nonna sei quella confidente preziosa.

E noi siamo orgogliosi di te.

Ti vogliamo bene.

Auguri per i tuoi 70 anni mamma!!