Maria: madre di Dio e Arca della nuova alleanza

IV Domenica di avvento (B)

Commento a Lc 1,26-38

Ci avviciniamo (CLICCA QUI per la versione audio) sempre più al Natale e la liturgia ci aiuta ad entrare meglio nel suo spirito più autentico, facendoci riflettere sul mistero dell’Annunciazione. In questi versetti ci sono parole care ad ogni cristiano: l’incipit dell’Ave Maria, il saluto che l’arcangelo Gabriele fa alla Madre di Dio. Già dal primo secolo, la figura di Maria ed il suo ruolo nella storia della salvezza, acquistano sempre più importanza fra i cristiani. Il fatto che Dio stesso si sia incarnato attraverso il concepimento verginale di Maria, ha legato per sempre la sua storia a quella di questa donna. Del resto se pensiamo che fra una madre e suo figlio c’è un legame inscindibile, non faremo fatica a comprendere come Maria abbia sempre suscitato l’interesse e lo studio di eccellenti teologi fin dall’antichità.

+In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.+

Il Vangelo di Luca è il testo biblico che fra tutti ci fornisce più elementi per elaborare il mistero di Maria, Madre di Dio. Il racconto del evangelista esordisce mettendo in risalto l’iniziativa di Dio che, “ab aeterno” (dall’eternità) scocca la freccia che, ad un momento, colpirà al cuore l’antico drago (cfr. Ap 20,2) e ripristinerà il progetto originario: rendere partecipe l’uomo della gloria Trinitaria. Il Cristo è infatti la dichiarazione d’amore di Dio, totale ed incondizionato, fatta “carne”; Egli illumina la storia disperdendo le tenebre dell’errore con il suo messaggio; esso è semplice, ma resta anche profondo mistero inesauribile.

La figura di Maria, porta attraverso la quale il Dio fatto Uomo entra nella storia, emerge da un contesto anonimo: Nazareth, una città della Galilea, una zona periferica di Israele, snobbata dagli abitanti della Giudea di allora, come se fosse stato un Israele di serie “B”. Luca ci fa conoscere anche Giuseppe, presentandolo come “uomo della casa di Davide” (cfr. Mt 1,1-16 Lc 3,23-38), quindi leggitimo pretendente al trono di Israele, a quel tempo usurpato dagli erodiani, collaborazionisti degli invasori romani. Sia Maria che Giuseppe erano dunque di origini giudaiche e per di più nobili, ma costretti a vivere nel nascondimento in Galilea a causa della persecuzione a cui erano sottoposti tutti i membri delle casate avversarie a quella erodiana; a quei tempi era quasi una prassi eliminare possibili concorrenti al trono, da parte dei regnanti.

+”Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.”+

L’angelo invita Maria ad esultare: Rallegrati Maria (Χαῖρε, Μαρία) perchè è “kekaritomene”, soggetta a speciale favore (da parte di Dio), eletta, ovvero piena di grazia. “Il Signore è con te” soggiunge l’arcangelo Gabriele. Tutto questo ci fa capire come Luca sottolinei in modo speciale il ruolo unico e decisivo di Maria nella storia della Salvezza. Questo messaggio è rivoluzionario per quei tempi, in cui la donna non poteva rivestire ruoli sacri; la Madre di Dio non è solo un “passaggio obbligato” per il Verbo incarnato. Lei è sempre stata destinata a questo nel progetto di Dio e per questo sempre legata al frutto del suo grembo ed alla missione del Figlio.

+Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».+

La promessa fatta ad Abramo ed alla sua discendenza si compie, ma realizzandosi per l’accoglienza coraggiosa di una fanciulla; infatti, molto probabilmente, Maria, al momento dei fatti narrati, aveva tra i 14 e 16 anni. L’angelo annuncia l’avvento di un re, ma questo, come ben sappiamo, non rispecchierà gli stereotipi di regalità diffusi a quei tempi e che ancora oggi affascinano molti. Il regno che Gesù fonderà sarà al di là di ogni confine geografico e appartenenza; esso attraverserà tutta la storia perché radicato nell’eternità che sovrasta e relativizza il tempo e lo spazio.

+Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio.+

Ciò che viene descritto qui trascende le nostre limitate capacità di comprensione, ma possiamo capire bene che Maria concepisce un Figlio per opera dello Spirito; ciò la rende, in un certo senso, sua Sposa. A nessun altra creatura è stata concesso un legame così intimo, spirituale e fisico, con Dio stesso. La potenza di Dio si è posata su Maria, proprio come è successo a Mosè (Es 19,16-17), Il Signore è stato ombra che l’ha confortata, come il Ginepro ha ristorato e dato forza ad Elia (1Re 19,4-5); i profeti che hanno segnato le svolte più significative nella storia d’Israele. Ancora una volta viene sottolineato il ruolo decisivo ed unico di Maria.

+Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».+

Maria è nuova Eva, nuova creazione; l’Eden dal cui terreno purissimo verrà plasmato il nuovo Adamo. Non è un caso che accanto alla sua figura si accosta quella di Elisabetta, la madre del più grande fra i nati di donna: Giovanni il Battista. La parente di Maria (che viveva in Giudea) rappresenta, assieme al figlio, l’Antico patto che troverà compimento proprio nell’incontro con Maria, madre del Signore. L’umanità ferita (Elisabetta è sterile) abbraccia quella nuova per essere sanata, redenta e “ricreata” dallo Spirito.

+Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola»+

Maria accoglie totalmente l’invito di Dio, definendo se stessa come “δοῦλος” sostantivo che indicava specificatamente una schiava di sesso femminile. Con questo termine Maria si priva di ogni diritto e pretesa, posponendo ogni interesse davanti ai doveri assunti nei confronti di Dio. Sappiamo bene come suo figlio Gesù insisterà molto sulla disponibilità al servizio come elemento distintivo del cristiano. Così Maria diventa la nuova Arca (definizione di Giovanni Damasceno), non più fatta da mani d’uomo, ma da Dio stesso: bella, dolce, amorevole. L’antica arca dell’alleanza, al contrario, era un oggetto irraggiungibile, attorno a cui aleggia un senso di mistero e potere inimmaginabile. Dio ha cominciato così il progetto che aveva per noi, attirando la nostra attenzione con il rivestirsi proprio di quell’idea di sacro e divino che allora poteva concepire l’umanità: inaccessibile, potente, intoccabile, pericoloso, sono questi gli aggettivi giusti per descrivere quest’antica concezione del “sacro”. Così il Signore ci è venuto incontro, conducendoci pian piano a contemplare il suo vero volto: pace, amore gioia, accoglienza senza confini. Sembra quasi che la strategia propedeutica insita nella storia della Rivelazione voglia partire da ciò che Dio non è, per condurci gradualmente alla sua più genuina realtà d’amore incondizionato. Passando per i profeti, la via di questa propedeutica arriva fino al Battista che, nel grembo di sua madre Elisabetta, saluta la nuova Arca esultando. Dio è molto più umile di quello che possiamo (o non vogliamo?) Immaginare: si beffa dei segni del potere e dell’opulenza, a cui noi piace tanto associarlo nelle nostre rappresentazioni; Egli si manifesta proprio in quello che “scartiamo” per comunicare la sua realtà. Una ragazzina, un bambino nato in una stalla, una famiglia di fuggiaschi . Ancora oggi, dopo 2000 anni di cristianità, facciamo fatica ad accettare che Dio sia proprio quel Gesù così lontano dalla nostra idea di grandezza e nobiltà. Quello che è successo in modo eccelso in Maria continua ad accadere ancora in tutti coloro che accolgono questa inconcepibile vicinanza del “totalmente altro”. Sappilo: tu sei arca di Dio. Si, proprio tu, così fragile e imperfetto, povero di virtù e bellezza. Se fai fatica a pensarlo è solo perché non conosci abbastanza l’ospite del tuo cuore. Accogli il privilegio che lui ti concede e fatti trasformare in Luce che rischiara la storia.

Felice domenica di Avvento.

Fra Umberto Panipucci