Maria Grazia D’Adante nominata presidente delle Pmi Imprese Italia del Molise

Si consolida anche in Molise Pmi Imprese Italia, infatti la presidenza è andata a Maria Grazia D’Adante, a rendere nota la nomina Giulio del Giudice esponente nazionale del Sindacato nonchè Presidente della Regione Lazio di Pmi.Il Neo Presidente Maria Grazia D’Adante che ha un curriculum storico nei sindacati , avendo avuto collaborazioni di primo livello con Sigle sindacali importanti a partire da Compagnia delle Opere. L’ingresso della neo Presidente porta in automatico una grande fetta del tessuto economico molisano e non solo , infatti molte sono le azioni che hanno portato all’internazionalizzazione delle imprese, da sempre ha collaborazioni istituzionali di primo livello.dichiara Giulio del Giudice – “l’ingresso di Maria nella famiglia Pmi fa comprendere all’opinione pubblica la strada che sta intraprendendo l’associazione di incorporare le professionalità di alto livello e di alta credibilità, a Maria anche il mio personale in Bocca al Lupo”-.I Complimenti arrivano anche dal Vice Presidente Nazionale Francesco Mangini – ” sono sicuro che il Neo Presidente del Molise Maria Grazia D’Adante farà un ottimo lavoro, avrà da domani tutti i mezzi e la forza di Pmi per il supporto delle imprese abbandonate non solo dalle istituzioni, in molti casi il nostro supporto sarà gratuito per le Pmi Molisane, saremo noi i primi investitori attraverso le nostre consulenze”.