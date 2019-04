Maria Domenica D’Alessandro: «Grazie a tutti voi e in bocca al lupo»

REDAZIONE

«Mi preme ringraziare tutti coloro che come me e insieme a me hanno accettato la sfida di questa intensa campagna elettorale che ci aspetta da qui fino al 26 maggio prossimo». E’ questo il commento di Maria Domenica D’Alessandro, candidato sindaco del centrodestra. «Grazie al mio partito – la Lega di Salvini – e grazie anche a Forza Italia, Fratelli dì’Italia, Popolari per l’Italia e la lista “E’Ora”. Ad ognuna delle persone che ha scelto di mettersi in gioco per lavorare insieme a me per promuovere la trasformazione di questa bellissima città, voglio dire “grazie” per quello che state facendo. A loro rinnovo il mio augurio perché questa campagna elettorale “ci porti verso il Palazzo di città per cambiarne le sorti e garantirne un futuro migliore”. Siamo una bella squadra, pronta a lavorare con e per la popolazione di Campobasso. Insieme, possiamo. Grazie a tutti voi e in bocca al lupo».