Maria Centracchio cittadina onoraria di Rocchetta

Rocchetta in festa per la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria a Maria Centracchio, medaglia di bronzo di Judo alle Olimpiadi di Tokyo. Una cerimonia che ha visto l’intervento di tutte le autorità venute ad omaggiare l’atleta molisana, che oggi è diventata l’icona e l’immagine stessa di una regione che vuole uscire dall’anonimato del luogo comune dello slogan “Il Molise non esiste”.

“Il Molise esiste e ‘mena’ ha gridato Maria dopo aver conquistato il bronzo olimpico” e lo ha simpaticamente ricordato anche il presidente Toma sul palco di Rocchetta. Nel video il messaggio di ringraziamento di Maria Centracchio.