Maria Centracchio atterrata a Fiumicino: “Questa medaglia è anche per i molisani”

E’ atterrata questa pomeriggio a Fiumicino la campionessa molisana Maria Centracchio, fresca di bronzo olimpico. Ha raggiunto il suo compagno a Reggio Calabria e nei prossimi giorni tornerà a casa, in Molise.

All’aeroporto è stata accolta da poliziotti, da tecnici e da colleghi di altre discipline.

Emozionata e felice la judoka isernina ha annunciato l’intenzione di voler festeggiare con la sua famiglia e ad Isernia sono già in corso i preparativi.

Più che la medaglia – ha dichiarato la Centracchio ai microfoni di Alanews – è stato bellissimo vedere il calore del mio popolo, felicissimo di essere stato citato. Questa medaglia è per me, ma anche per loro. Ancora non ne realizzo il peso, la tocco spesso perché ho paura che possa andare via.”

