Maria Centracchio al Quirinale per la Festa Azzurra

Tutti i medagliati italiani, olimpici e paraolimpici, sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella per la Festa Azzurra. Al termine della cerimonia la tradizionale foto, che vede l’atleta molisana Maria Centracchio a fianco del presidente della Repubblica. Un grande onore per la medaglia di bronzo molisana del Judo ma anche per la nostra regione. Gli atleti hanno regalato al presidente il tricolore firmato da tutti i medagliati delle Olimpiadi.