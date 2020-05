Maria Arcangela Cirucci, 105 anni e non sentirli

di Agnese Genova

RICCIA. Un compleanno davvero speciale. Soprattutto ai tempi del Coronavirus. Già, perché oggi Maria Arcangela Cirucci di Riccia taglia un prestigioso ed ambìto traguardo: 105 anni. Un secolo di vita ed un lustro, ai nostri giorni, in questo difficile e triste momento della storia dell’umanità, è davvero una splendida notizia. La pluricentenaria festeggia oggi lo storico compleanno in piena forma, vitale e dinamica, animata da slancio verso il futuro. Come sempre. Il sorriso dolce, il viso sereno illuminato dalla luce dei suoi occhi profondi. Zia Mariuccia sta bene, continua ad affrontare la vita ed i giorni che il Signore vorrà ancora donarle con la solita determinazione, autonoma, abitudinaria, precisa, lucidissima. Legge, lavora all’uncinetto, segue con particolare attenzione le notizie da televisione e giornali, continua a trovare conforto nell’ascolto di Rosari e Sante Messe in tv e nella preghiera quotidiana. In oltre un secolo di vita sono stati tanti i cambiamenti che il mondo ha affrontato. E adesso, all’alba delle sue 105 primavere, si è trovata a convivere con la pandemia causata dal temibile Covid-19. E’ aggiornatissima sulla situazione epidemiologica in Italia e nel mondo grazie ai notiziari che ascolta con concentrazione e presta molta attenzione alla prevenzione. Ha rinunciato volentieri alle passeggiate fuori casa, ripiegando su due passi in salotto, lava le mani disinfettandole continuamente e ha impiegato un po’ di tempo prima di tornare ad affacciarsi dal balcone. Temeva di ammalarsi e contagiare i familiari. Ai quali non fa altro che raccomandare di attenersi scrupolosamente alle regole di prevenzione. Insomma fa di tutto per proteggere se stessa e i propri cari. “Non possiamo permetterci di mettere a repentaglio la nostra salute e quella degli altri” ripete responsabilmente. Desidera, oggi più che mai, preservare quella salute non le è mai mancata. Ha subìto negli anni un intervento alla gola e superato un ictus, non ha mai avuto un’influenza in tutta la sua lunga vita tanto che non si è mai sottoposta a vaccino. Il suo medico si reca di tanto in tanto da lei per fare una bella chiacchierata. Lavoratrice instancabile, non si è mai arresa alle tante difficoltà che la vita le ha messo di fronte: sacrifici, sofferenze, dispiaceri. Ma la sua tempra le ha permesso di superare ogni ostacolo. Oggi ha ricevuto la visita del sindaco Pietro Testa che a nome dell’intera collettività ha voluto omaggiarla con una bella targa ricordo. “Zia Mariuccia la conosco da sempre e ormai da cinque anni mi reco, in veste di amministratore, a farle gli auguri a casa nel giorno del suo compleanno. Lucida, precisa, in ottima salute- racconta il primo cittadino Testa- Qualche anno fa andammo a pranzo in un ristorante del posto con la sua famiglia. Non le piaceva una tenda appesa ad una finestra del locale al punto che ne ricamò lei stessa una e nel giro di poco tempo la regalò alla titolare. La ricordo con piacere sull’uscio di casa ogni volta che la strada è invasa delle varie processioni. Lei è sempre lì, ad aspettare il corteo per salutarlo. Il segno della croce, le mani giunte, una preghiera sussurrata”. Zia Mariuccia in città è in ottima compagnia. Sono diversi i concittadini che hanno raggiunto o superato la soglia dei cento anni. Se l’Italia si conferma il Paese più longevo d’Europa, il Molise sale sul podio. A sottolinearlo l’ultimo rapporto dell’Istat datato luglio 2019. Al primo gennaio del 2019 nella Penisola vivevano ben 1.112 super nonni che avevano spento cento candeline da almeno 5 anni (l’87% di sesso femminile). La maggiore longevità femminile si riscontra anche tra coloro che avevano superato i 110 anni di età, tutte donne. Il numero più alto di semi-ultracentenari in rapporto alla popolazione residente, pari al 2.6 per 100 mila abitanti, è qui da noi. Secondo la fotografia dell’Istat, infatti, il Molise si piazza al terzo posto in Italia, dopo la Liguria e il Friuli Venezia Giulia. E in questo quadro incoraggiante Riccia, poco più di cinquemila anime, fa la sua parte. Nell’anno in corso quattro riccesi (tre donne ed un uomo) hanno spento, ad oggi, cento candeline. Entro la fine del 2020 altri compleanni suggelleranno il traguardo, ed oltre, del secolo di vita. Una bella pagina della memoria del paese. “La presenza in città di più centenari non può che farci piacere. La comunità sta invecchiando, vuol dire che qui si vive a lungo e bene. Perché i nostri centenari raggiungono in buona salute questa importante tappa dell’esistenza. I piccoli borghi vantano un’alta qualità di vita. Isolati, scarsamente abitati, immersi nel verde, a misura d’uomo. Ne stiamo riscoprendo il valore proprio in questo periodo di emergenza sanitaria. Dobbiamo riportare la vita proprio qui. Dove ambiente pulito, aria salubre ed ampi spazi rappresentano valori determinanti per il benessere” ha spiegato il sindaco. Intanto questa ultracentenaria super nonna riccese ribadisce che il segreto della sua longevità è volersi bene, sottolineando l’importanza dell’afflato umano, quell’alito caldo di fraternità che infonde fiducia e dona coraggio. Auspicio, augurio e speranza per i nostri giorni, non proprio luminosi in questo particolare periodo storico. Oggi soffierà sulle candeline, taglierà la torta e brinderà con la figlia Franca ed il genero con i quali vive. Dai suoi quattro nipoti e sette pronipoti gli auguri saranno affidati alle moderne tecnologie. Zia Mariuccia continua a ringraziare il Signore per il dono della vita. Un regalo ogni giorno più prezioso.