Mareggiata a Campomarino, Romagnuolo: “Da anni la Regione dice di dover rinforzare i frangiflutti”

“Da circa tre anni, la Regione Molise avrebbe dovuto provvedere a rinforzare i frangiflutti a mare per evitare allagamenti e disastri”. E’ questo il commento della consigliera regionale Aida Romagnuolo, dopo l’ondata di maltempo che ha investito il litorale molisano creando danni rilevanti al Lido di Campomarino. La consigliera regionale ha annunciato di voler presentare una interrogazione sul problema dell’erosione costiera a Campomarino. “Danni incalcolabili alle attività commerciali e alle civili abitazioni – prosegue la Romagnuolo -. Spero che, oltre al dovuto ristoro da assegnare a chi ha subito i danni, si incominci a pensare seriamente e immediatamente all’inizio dei lavori per salvaguardare le coste molisane. Presenterò in Consiglio regionale una mia interrogazione per sapere come mai questo gravissimo problema non è stato affrontato nei dovuti tempi per scongiurare la gravissima situazione ma anche per sapere come e quando si intenda intervenire”.