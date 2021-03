“Maredifollia”, online il singolo del musicista Luca Ciarla ambientato alle Tremiti

E’ disponibile da oggi, 17 marzo, “Maredifollia”, il nuovo singolo del musicista termolese Luca Ciarla. Il video ufficiale è stato estrapolato dal concerto-documentario “Sunset concert at the Tremiti Islands” girato dallo stesso artista e che di fatto rappresenta una sorta di tributo alla bellezza e al paesaggio mozzafiato delle isole Tremiti. Ciarla lo scorso settembre sarebbe dovuto partire per un tour nel Nord America con tappe a New York, Cleveland, San Francisco, Las Vegas, Chicago e altre grandi città americane che però è stato sospeso. “Maredifollia” è un brano che vede Ciarla impegnato con la solOrkestra a suonare il violino, cantare, improvvisare realizzando un pezzo dal sapore mediterraneo. Sotto la lente il concetto stesso di Mediterraneo, un mare ricco di storia, di luoghi meravigliosi ma anche di contrasti. Un singolo che vuole essere anche un pensiero per tutte quelle persone che sono state costrette ad abbandonare la vita a cui sono stati da sempre abituati per imbattersi in una lotta per la sopravvivenza in una pandemia che vede tutti imbarcati in una esperienza al limite. Il tutto ambientato nel luogo magico delle isole Tremiti che fanno da cornice ad un vero e proprio viaggio musicale.