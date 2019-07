Mare Sicuro, il bilancio del blitz della Capitaneria di Porto sulla costa (FOTO)

REDAZIONE

TERMOLI

Si è conclusa a mezzanotte in punto di ieri, sabato 27 luglio, la vasta operazione condotta dagli uomini della Capitaneria di Porto di Termoli che, nell’ambito del più ampio dispositivo “Mare Sicuro”, hanno passato a setaccio l’intero litorale molisano al fine di contrastare uno dei tanti aspetti dell’abusivismo demaniale: nel mirino, ancora una volta, sono finiti ombrelloni, sdraio e lettini “incustoditi”, ovvero il diffuso malcostume di piantare nella sabbia l’ombrellone dopo il tramonto per prenotare il posto la mattina seguente, un’abitudine antica e radicata, mai passata di moda nonostante i sequestri, sulle spiagge libere. Il blitz, condotto con il supporto degli operatori della Guardia Costiera di Vasto, Ortona, Giulianova e Pescara, ha fatto seguito a quello condotto venerdì notte sul litorale nord di Termoli, in prossimità del grattacielo, dove l’intervento dei militari, impegnati nella rimozione delle strutture balneari posate su suolo demaniale e non in concessione, ha dato il via ad un vero e propria protesta, culminata poi in una vera e propria aggressione fisica.

E come già anticipato, l’attenzione è stata mantenuta alta anche sabato. Non è infatti sfuggito ai tanti termolesi il via vai dell’elicottero della Capitaneria, che per tutta ha sorvolato il litorale a supporto delle operazioni condotte via terra. Un massiccio dispiegamento di forze che non ha mancato di dare i suoi frutti. La predetta attività ha infatti portato alla ripulitura di circa 3 km lineari di litorale del Comun di Termoli su 4,5 km ispezionati, ed al complessivo sequestro di circa 450 attrezzature balneari, oltre alla contestazione di 4 processi verbali per un totale di 8.256 euro. A Termine dell’operazione sono stati restituiti alla collettività circa 60mila metri quadrati di spiaggia. «Le attività di controllo, in ambito Mare Sicuro, continueranno lungo tutto il litorale nazionale nel corso dell’intera stagione estiva fanno sapere dalla Capitaneria».