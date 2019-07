Mare sicuro, i cittadini non ci stanno: «Soldi degli italiani buttati» (VIDEO)

TERMOLI

Continua la rabbia dei cittadini in merito al cospicuo dispiegamento di forze impiegate nell’operazione di contrasto all’abusivismo demaniale, messa in atto della Capitaneria di Porto di Termoli. «Tutti soldi degli italiani buttati», commenta qualcuno nel video girato da un nostro lettore. «Ridicoli, ridicoli», tuonano altri. Insomma, alcuni termolesi ritengono al quanto eccessivo il numero di militari impiegati «per ritirare due ombrelloni».

Dopo l’aggressione ai sei militari avvenuta venerdì 27, la Capitaneria è intervenuta nuovamente per operare nuovi sequestri di ombrelloni, sdraio e lettini.