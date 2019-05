“Mare sicuro 2019”, al via l’operazione della Capitaneria di Porto

REDAZIONE TERMOLI

Si è svolta questa mattina a Pescara, presso la Direzione Marittima d’Abruzzo e Molise, la conferenza stampa dell’operazione ‘Mare sicuro’ edizione 2019 alla presenza del segretario generale dell’associazione Marevivo Mariapia Rapini, il capitano di Fregata Davide Severino del III Nucleo Aereo Guardia Costiera, il capitano di fregata Francesco Massaro, Comandante della Capitaneria di Porto Termoli e il capitano di vascello Angelo Napolitano, vice comandante Capitaneria di Porto Ortona. Il progetto in questione, portato avanti da ben 28 anni dalla Capitaneria di porto, coinvolgerà la costa di competenza che da Giulianova muove verso Termoli e le Isole Tremiti per garantire la salvaguardia di bagnanti e naviganti. Infatti, come ha spiegato il comandante De Carolis, il progetto mirerà a garantire quella serena fruibilità del mare e della attività ad esso legate in completa sicurezza. I controlli per ‘Mare Sicuro’ impegneranno tutto il personale disponibile, oltre 100, e l’ausilio di 12 motovedette e 7 mezzi minori. Quest’anno ad affiancarsi all’operazione Mare Sicuro ci sarà anche il progetto Plastic Free che sarà appunto realizzato dalla Guardia Costiera in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente per combattere il fenomeno di dispersione di plastiche e microplastiche nell’ambiente marino.