Mare di una strana colorazione, scattano i campionamenti della Capitaneria. Forse è un’alga

Mare di una strana colorazione questa mattina, 23 luglio, sul lungomare nord di Termoli. Le foto, che ci sono state inviate da un nostro lettore, mostrano una sorta di “striscia” di un colore molto più scuro del resto del mare, che si estende in maniera omogenea arrivando fino quasi all’altezza di Petacciato. È probabile che si tratti di un’alga, un fenomeno che non è inusuale in mare e che ha conferito questa colorazione che sicuramente non è passata inosservata. Sul posto nella mattinata di oggi, sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di Porto con un gommone per effettuare alcuni campionamenti che sono stati inviati all’Arpa Molise per essere analizzati. Il sospetto è che si tratti di una fioritura algale che prolifera con il caldo e con le alte temperature ma i risultati delle analisi saranno noti solo tra un paio di giorni.