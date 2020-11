GENNARO VENTRESCA

Tutti pazzi d’amore per Diego. Non solo a Napoli, ma nel mondo intero. Campobasso compreso. Ne abbiamo avuto conferma attraverso i social che hanno monopolizzata la notizia tra lacrime e rimpianti. State pure tranquilli: non vi propinerò un pistolotto su Diego. Non vi dirò di quella volta…nè di quell’altra. Mi piace però mettere in risalto qualche episodio: Progna vestito con la maglia dell’Atalanta che lo contrasta; mister Favo che giocò con lui più a Soccavo che al San Paolo; Gino Albertosi che nel chiuso del club di via San Giovanni dei Gelsi si è inginocchiato, per pregare davanti alla sua foto.

***

Nel mio piccolo di artigiano della scrittura, qualche riga la potrei scrivere anch’io. Ma preferisco starmene in disparte. Per “lui” si sono spesi proprio tutti, persino gli intellettuali più raffinati che hanno avuto sempre la puzza sotto il naso. Non saprei scegliere: il pezzo di Manuela Audisio merita la palma d’oro, seguito da Tony Damascelli. L’Oscar su Shype lo merita Vittorio Sgarbi che col paragone tra Diego e Caravaggio ha fatto venire i brividi. Il critico d’arte sul suo profilo ha aggiunto: “Come sciacalli, piccoli moralisti si accaniscono su un uomo la cui vita, oltre ogni debolezza, è leggenda. Perchè Maradona era al di sopra del bene e del male”.

**

Salire sul pulpito è un esercizio che piace a chi usa la bacchetta per percuotere il popolo-bue. Diego è stato un artista, e come tanti artisti è andato anche fuori pista, zigzagando tra il bene e il male. Ma è rimasto se stesso, incassando non solo gloria e milioni, ma anche sonori ceffoni che spesso l’hanno steso al suolo.

***

Marco Viti lascia il mondo arbitrale, dopo 24 anni. La notizia non regge il confronto con la dipartita di Diego. Ci mancherebbe altro. Viti, molisano di Campobasso, si è scavato un piccolo sentiero entro cui ha camminato a testa alta, nel difficile mondo dei fischietti calcistici. E’ arrivato in B, pensando di potercela fare a raggiungere la A. Il diavolo però ci ha messo la coda e l’ha fatto inciampare in una direzione incerta che, in modo assolutamente fortuito, penalizzò la squadra di Zeman (il Pescara). Ne venne fuori un putiferio mediatico che lo fece soffrire profondamente.

***

Viti senza scomporsi è rimasto nei quadri, migliorandosi, anche come uomo. Come certificano i consigli e gli esempi dati ai colleghi più giovani. Cominciò nella sezione di Campobasso, per passare prima a Parma e poi a Bergamo, per ragioni di lavoro. A chiusura del suo percorso arbitrale ha scritto una toccante lettera di commiato ai vertici dell’AIA. Con cui si è congedato in modo signorile, secondo gli insegnamenti di papà Camillo, un uomo cortese e silente che ha bazzicato per anni, con un destino minore, ma sempre in modo brulicante e vivo, nel mondo del giornalismo locale.

***

L’ex arbitro ha ricordato nel suo scritto anche alcuni inquietanti episodi: la moglie che lo ha seguito impaurita in tribuna, in una gara della Nocerina con lo stadio pieno e l’elicottero che sorvegliava il prepartita dall’alto. Senza dimenticare l’emozione paterna, attraverso il Televideo, al gol della Scafatese nel derby con la Cavese che giocava in casa. E la tremarella dei due collaboratori su un altro campo della Campania, in cui la rete di recinzione iniziò a traballare prima ancora del fischio iniziale. Arbitrare è difficile. Nessuno lo dimentichi.