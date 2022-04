Marco Sanginario nuovo commissario straordinario del Cus Potenza

“E’ un incarico che inorgoglisce me e la struttura che rappresento”. Ad affiancarlo ci sarà Giacomo Verde, dirigente e direttore vicario dell’Unimol

Il Coordinatore del CUS Molise Marco Sanginario nella seduta del Consiglio Federale del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) del 13 aprile 2022 è stato nominato commissario straordinario del Cus Potenza in sostituzione del presidente Maurizio Rivellino dimissionario.

Ad affiancare il coordinatore del Cus Molise ci sarà Giacomo Verde, dirigente e direttore vicario dell’Università degli Studi del Molise, nominato dal Consiglio Federale sempre nella seduta del 13 aprile quale consulente giuridico-amministrativo.

“E’ un incarico che sicuramente inorgoglisce me e la struttura che rappresento – questo il commento del nuovo commissario straordinario del Cus Potenza Marco Sanginario – se il Cus Molise rappresenta un modello di gestione virtuosa lo si deve all’impegno delle tante persone che lavorano nel suo interno, alla vicinanza e vigile presenza dell’Università degli Studi del Molise e, non da ultimo, all’impegno del professor Germano Guerra, Delegato del Rettore per le attività sportive. Con tutti loro condivido l’onore di questo incarico”.