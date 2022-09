Marco Di Battista illustra la musica di Lennie Tristano al Conservatorio Perosi di Campobasso

Venerdì 30 settembre, dalle 11 alle 18, il Conservatorio Perosi di Campobasso presenta, nell’ambito degli incontri didattici istituiti, “C-Minor Complex”, masterclass di Marco Di Battista, pianista jazz e docente al conservatorio di L’Aquila, dedicata alla musica e alle concezioni stilistiche di Lennie Tristano. L’ingresso per il pubblico è libero.

Il seminario si rivolge naturalmente a tutti i musicisti – non solamente ai pianisti – in quanto approfondisce, oltre agli aspetti storici, anche i temi generali della composizione e dell’improvvisazione nel jazz.

La figura del grande pianista jazz Lennie Tristano viene esplorata e spiegata da Marco Di Battista, a sua volta pianista jazz, autore di saggi e docente. La masterclass indaga sul modo di concepire e di affrontare la musica da parte del pianista statunitense di origine italiana, con elementi che vengono scandagliati in maniera profonda da Di Battista per andare a comprendere l’utilizzo da parte di Lennie Tristano di diversi dispositivi armonici e di molteplici tecniche d’improvvisazione. In tal senso, il brano di riferimento al centro dell’analisi è “C-Minor Complex”, brano che rappresenta una delle vette nella concezione del jazz e nello stile pianistico di Lennie Tristano.

Personalità complessa, capacità cristallina sullo strumento, vita estremamente difficile, Lennie Tristano combina nella propria vicenda personale e nella sua visione estetica una quantità di fattori diversi. Riferimenti accademici e libertà espressiva danno vita ad un dialogo dialettico con i canoni del jazz: il pianista ha studiato e lavorato continuamente sul proprio approccio allo strumento per portare il suono del pianoforte ad aderire in modo totale con le proprie idee e con la sua sensibilità, decisamente fuori dall’ordinario.

Marco Di Battista, pianista jazz, ha registrato a suo nome numerosi album e ha partecipato come sideman in quelli di molti altri colleghi. Ha condiviso il palco con i più celebri jazzisti italiani ed internazionali. Nel 2012 ha dato alle stampe il libro “C-Minor Complex”, un saggio analitico sull’opera di Lennie Tristano. Tra il 2014 e il 2018, ha pubblicato i tre volumi “Improvvisazione Jazz Consapevole”, testi che offrono numerosi strumenti per entrare nel mondo dell’improvvisazione jazz. Ha fondato nel 2000 e dirige tuttora il webmagazine Jazz Convention. Ha insegnato “Piano Jazz”, “Tecniche d’improvvisazione” e “Analisi delle Forme Jazz” in diversi conservatori italiani, ha tenuto seminari internazionali sulla musica jazz. Oggi è titolare di cattedra presso il Conservatorio Casella di L’Aquila.