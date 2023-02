Marco De Cia, da Campobasso la corsa al titolo di miglior dj resident italiano

Il 30enne, Deejay & Producer presso Noize Bangers Rec, è l’unico finalista per il Molise e venerdì 24 febbraio si aprirà il televoto

Un dj campobassano in lizza per un prestigioso riconoscimento nazionale. Marco De Cia è tra i candidati al titolo di miglior Dj resident d’Italia nel concorso nazionale Dance Music Awards 2022. Il dj resident è quello che opera tutte le serate nel locale di appartenenza, al di là della partecipazione di ospiti in consolle.

L’artista 30enne, Deejay & Producer presso Noize Bangers Rec, è l’unico finalista per il Molise e venerdì 24 febbraio si aprirà il televoto.

L’appello rivolto a tutti i campobassani è quello di sostenere Marco De Cia, del locale Portrait, con il proprio voto, cliccando sul link che si trova su Google, digitando Dance Music Awards.