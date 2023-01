Marco Condidorio: “Così gli ipovedenti del Molise ricordano Louis Braille

L’Associazione Disabili Visivi – direttivo Molise – ha celebrato in la straordinaria figura di Louis Braille con diverse iniziative, illustrate così da Marco Condidorio:

“Il 4 gennaio d’ogni anno ricorre la celebrazione dell’invenzione di Louis Braille: la giornata mondiale del Braille, uno strumento essenziale per i non vedenti: i bambini, alunni e studenti frequentanti la scuola di tutti per tutti, hanno la possibilità di imparare la segnografia Braille?

Purtroppo no! Sono ancora in molti a frequentare la scuola pubblica, e nonostante siano in condizione di cecità assoluta o di ipovisione, terminano il percorso senza mai aver imparato nemmeno un segno in Braille, non perché non lo abbiano desiderato, ma perché non vi sono insegnanti né educatori o assistenti per la comunicazione e l’autonomia che lo sappiano insegnare, nonostante titoli sul sostegno o certificazioni che li qualifichino come assistenti alla comunicazione.

Dicevo, il 4 gennaio 1809 a Coupvray, in Francia, nasceva Louis Braille, inventore del rivoluzionario metodo di scrittura e lettura per non vedenti e ipovedenti. Una giornata che viene celebrata anche dal ministero dell’Istruzione e del Merito, che offre occasione per l’Associazione Disabili Visivi Direttivo regionale per il Molise, per rilanciare un appello a sostenere la diffusione di questo strumento fondamentale per l’autonomia per chi è nella condizione di disabilità visiva. Nella scuola persiste un atteggiamento di diffidenza, relegando la didattica del Braille a margine degli interessi curriculari, la tecnica di scrittura-lettura inutile, cosicché l’importante invenzione di Louis Braille resta sconosciuta ai più o utilizzata male o peggio, sostituita con altre tecnologie. Tutto questo è da imputare allo scarso valore didattico dato alla segnografia Braille nei corsi TFA delle università, nei corsi per assistenti alla comunicazione e per l’autonomia, corsi nei quali si dedicano decine di ore per insegnare ai futuri docenti per il sostegno didattico le procedure burocratiche e amministrative e non come deve essere insegnato il Braille e quali debbano essere le metodologie di insegnamento-apprendimento.

Intanto per l’occasione la biblioteca “Luigi De Gregori” del ministero dell’Istruzione e del merito sarà aperta per scoprire una parte del patrimonio librario: il “Libro cuore” di Edmondo De Amicis; il carme “Dei Sepolcri” di Ugo Foscolo, un sillabario per imparare a leggere e scrivere, una raccolta di spartiti musicali per lo studio del pianoforte, tutti in lingua Braille. All’interno della sala dell’Emeroteca, al piano terreno del palazzo di viale Trastevere per questa giornata mondiale proclamata dall’Onu, si potranno osservare da vicino alcune di queste pubblicazioni d’epoca, che sono testimonianza della valenza del Braille quale fondamentale strumento di comunicazione ed espressione, di accesso alla cultura e all’istruzione.

Tra i volumi esposti sono visionabili: Edmondo De Amicis, “Cuore”, volume terzo, Stamperia Nazionale Braille, Firenze; Ugo Foscolo, “Dei sepolcri. Carme a Ippolito Pindemonte”, Stamperia Nazionale Braille, Firenze, 1925; “Sillabario”, Stamperia Nazionale Braille, Firenze, 1925; Köhler Louis, “Sedici studi con la mano ferma. Opera 224”, Stamperia Nazionale Braille, Firenze, 1925. La piccola esposizione, tra l’altro, sarà ripetuta dal 21 al 28 febbraio, in occasione della Giornata nazionale del Braille, istituita con Legge 126 del 3 agosto 2007. In Molise abbiamo realizzato diversi percorsi progettuali allo scopo di far conoscere, non solo la segnografia Braille, ma le tecniche di accompagno, di modellazione e restituzione, quelle per il disegno geometrico, coinvolgendo le scuole d’ogni ordine e grado, insegnanti curriculari, educatori e insegnanti per il sostegno didattico ottenendo un riscontro positivo al punto che dopo l’esperienza estiva abbiamo proposto come Associazione Disabili Visivi Winter Braille, al termine del quale saranno riconosciuti “Sentinelle Braille” per l’inclusione scolastica alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, maestre e maestri e insegnanti che hanno partecipato al progetto.

La segnnografia Braille deve essere conosciuta oltre che dalle persone in condizione di disabilità visiva anche da chi non ha alcun problema visivo, questo perché più è conosciuta questa tecnica di letto-scrittura e più essa potrà godere di una diffusione che ne renderà visibili opportunità e significato sociale. Proprio in questi giorni è stato affidato al Centro Student Service Academy il corso di Operatore Tiflologico, figura riconosciuta dalla Giunta Regionale del Molise il 10 settembre 2018, corso che consentirà ai partecipanti di conseguire la qualifica professionale di Operatore Tiflologico ovvero la qualifica di esperto in materia di tiflologia, dunque persona con competenze afferenti le tecniche di accompagno e di assistenza per poter affiancare una persona con disabilità visiva.

Ad oggi solo la Regione Molise gode di questa preziosa opportunità, non solo professionale-lavorativa ma anche i cittadini molisani che sono in condizione di disabilità visiva.

L’ADV onlus Molise ha investito davvero tanto nella formazione e negli interventi tiflologici rivolti alle scuole e alle istituzioni, per esempio nella rilevazione di barriere architettoniche e senso-percettive che impediscono di fatto l’autonomia e la mobilità di persone cieche o ipovedenti.

Spiegare che chi non vede non è “impedito” per propria volontà, ma a causa della cecità altrui e delle stesse Istituzioni, ci aiuta a far aprire gli occhi ad assessori comunali, regionali sui limiti sociali che per noi persone con disabilità rappresentano ostacoli insormontabili se continuano a restare in ombra o l’ultimo dei problemi senza divenire priorità sociale e istituzionale”.