Marciapiedi in asfalto da chi ambiva a far tornare Campobasso città giardino

Il Movimento 5 Stelle porta il bitume anche in centro

“Tornerà città giardino”: un mantra durante la campagna elettorale delle scorse comunali e anche nei cinque anni che hanno preceduto l’attuale amministrazione. Durante i quali consiglieri comunali allora all’opposizione si dilettavano nel posto video e foto di aiuole e di sanpietrini saltati. Ci riferiamo, ovviamente, al Movimento 5 Stelle di Campobasso. Che sta riempendo i marciapiedi della città d’asfalto. Alla faccia del decoro urbano e della città giardino. In principio fu via De Petris. E l’ardita decisione fu giustificata dal fatto che si trattava di strade periferiche. E i 5 Stelle, prendendo spunto da quanto fatto dalla Raggi a Roma, decisero di percorrere la strada del bitume.

Ora, però, sta diventando prassi consolidata. E soprattutto i marciapiedi in asfalto prendono forma anche in centro città. Sia a forma di “toppa” (peggio del buco), sia per intere strade. E’ il caso di via Monte Sabotino (foto), il cui marciapiede è stato interamente ricoperto d’asfalto e di via Garibaldi (foto) dove sono presenti avveniristiche “toppe”. E sinceramente ci sembra un po’ troppo per chi aveva l’ambizione di far tornare Campobasso città giardino.

Uno scempio estetico e comunque non una soluzione ottimale. Dal momento che l’asfalto, soprattutto d’estate, diventa una superficie morbida e facilmente deformabile.

La bellezza ci salverà di certo, di sicuro non a Campobasso. redcb