Marciapiedi disastrati, si parte da via De Pretis. Il comune ha pronto il ‘piano primaverile’

Percorsi impossibili e rischio per l’incolumità dei cittadini. Necessari interventi nelle aree piú critiche della città

Le segnalazioni, soprattutto negli ultimi mesi, si sono sprecate. Marciapiedi non percorribili, spesso pericolosi, evitati dai cittadini che in diversi casi preferiscono esporsi sulla carreggiata. Un caso su tutti: via De Pretis (in foto), ripristinato solo da un lato nel 2019 ma ancora in condizioni a dir poco disastrose sull’altro versante. A mancare erano essenzialmente i fondi, con conseguente stato di degrado cronico. “Situazione insostenibile”, ripetono i residenti, che a tal proposito hanno interpellato lo stesso sindaco chiedendo una rapida soluzione.

Risposta che è arrivata, confermando di fatto quanto già programmato dalla stessa amministrazione tenendo conto dei fondi in ‘cassa’ . L’intervento ci sarà in primavera, sperando di poter allargare le operazioni a quella serie di urgenze meritevoli di attenzione in città. “Serve un pizzico di pazienza per portare a termine quei lavori per i quali i fondi sono stati trovati”, ha spiegato il sindaco Gravina. “Su via De Pretis il progetto è già stato approvato con relative coperture. Con l’arrivo della primavera contiamo di ripristinare il marciapiede sul lato carente”.

Per altre urgenze, bisognerà attendere qualche mese ulteriore. Una situazione analoga, ad esempio, si registra in via S.Antonio dei Lazzari, ove il marciapiede si presenta come una vera e propria sfida per acrobati.