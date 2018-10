Marciapiedi allagati e scale inutilizzabili, i cittadini alzano la voce (SEGNALAZIONE)

Si moltiplicano giorno dopo giorno le segnalazioni che ci giungono da cittadini infuriati per lo stato di degrado totale in cui versano i marciapiedi di alcune zone del capoluogo di regione.

«In via Mazzini, altezza passaggio a livello, è praticamente impossibile camminare sul marciapiede a causa di buche enormi colme di acqua, in questi giorni di pioggia, che costringono i pedoni a scendere sulla carreggiata dove transitano le auto per evitare di bagnarsi». E ancora: «In via Verga la scalinata che porta a via Manzoni è completamente distrutta. Pezzi di marmo pericolosi ostruiscono il cammino alle persone “normali”, figuriamoci a chi ha qualche problema nel camminare o addirittura ai disabili, una vergogna!».