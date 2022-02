Marcia indietro di Castrataro, dopo averle aumentate, taglia le indennità

Le indennità del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale di Isernia sono state ridotte fino al 50% dell’importo lordo erogato dalla struttura. La decisione è stata presa all’unanimità nel corso della riunione di Giunta che si è tenuta a Palazzo San Francesco. Gli emolumenti del Sindaco subiranno un taglio del 50%, quelli della Vicesindaca del 25%, 20% in meno per Assessori e Presidente del Consiglio Comunale, 15% la riduzione per gli Assessori con contratto di lavoro dipendente che già percepiscono la metà dell’indennità prevista per legge. I fondi risparmiati saranno accantonati in un fondo che potrà contare complessivamente su una dotazione di circa 50.000 euro l’anno.