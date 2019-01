Marcia della Pace, il percorso e le strade chiuse al traffico

Una Marcia per la Pace e la solidarietà quella organizzata questo pomeriggio alle 16,30 dall’arcidiocesi di Campobasso in collaborazione con la pastorale diocesana sociale del lavoro e la Scuola di Formazione socio politica “G. Toniolo”. Il corteo, penderà il via da Piazza Municipio, ai piedi della statua di San Giorgio Martire, subito dopo l’accensione della lampada per la pace e attraverserà le principali vie della città. La seconda tappa sarà il carcere di via Cavour, la terza sarà vissuta nei pressi della stazione ferroviaria, la quarta sarà sul piazzale della chiesa del Sacro Cuore di Gesù ed infine, il corteo chiuderà presso la mensa della Casa degli Angeli.

In occasione dell’evento alcune strade del centro resteranno chiuse al traffico, tra queste: via Nobile, via Cavour, Piazza Cuoco, via Garibaldi (tratto dalla Stazione fino a incrocio via Mazzini), via Mazzini (tratto da incrocio via Garibaldi a Piazza San Francesco), via Monte Nevoso, via Monte San Michele, via Monte Sabotino (Casa degli Angeli).