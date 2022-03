Marcia della Pace a Isernia, ci sarà anche “Promozione Donna”

L’associazione ricorda le parole di Oriana Fallaci. “I o sono qui per provare qualcosa in cui credo: che la guerra è inutile e sciocca, la più bestiale prova di idiozia della razza terrestre“

L’8 marzo 1917 (il 23 febbraio secondo il calendario giuliano allora in vigore in Russia) le donne di Pietrogrado, allora Capitale dell’Impero russo – ricorda Elisa Angelone di Promozione Donna – guidarono un’imponente manifestazione che rivendicava la fine della guerra.

Le operaie tessili di Torshilovo e del deposito dei tram dell’isola Vassilievsky marciarono in corteo sulla Prospettiva Nesky, chiedendo “pane, pace e libertà”.

La debole reazione dei cosacchi inviati dallo Zar Nicola II a reprimere la protesta delle lavoratrici incoraggiò successive manifestazioni di dissenso che portarono al crollo dello zarismo.

A distanza di 105 anni dall’8 marzo 1917, quella Russia, nel cui territorio le donne rivendicavano “pane, pace e libertà”, ha dichiarato guerra e invaso l’Ucraina, causando distruzioni, morti e feriti, ha minacciato l’Occidente di ripercussioni inimmaginabili in caso d’interferenza e ha proclamato l’attivazione dello stato di deterrenza nucleare. La risoluzione della controversia attraverso la negoziazione appare la migliore strada percorribile, oltre a quella delle sanzioni economiche, al fine di evitare l’inasprirsi del conflitto bellico e la possibile catastrofe nucleare.

L’Associazione culturale “Promozione donna” nell’aderire alla Marcia della Pace organizzata dal Comune di Isernia mercoledì 2 marzo alle ore 18,30 e nel ricordare l’impatto sproporzionato dei conflitti armati sulle donne e il contributo delle stesse alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti per il raggiungimento di una pace durevole, rammenta le parole di Oriana Fallaci antesignana di una gloriosa stirpe di inviate di guerra italiane: “Io sono qui per provare qualcosa in cui credo: che la guerra è inutile e sciocca, la più bestiale prova di idiozia della razza terrestre”