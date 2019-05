Marcella Stumpo: «Niente scempi per “Pozzo Dolce”»

REDAZIONE TERMOLI

Porta con sé un aspetto connotativo non trascurabile l’iniziativa promossa dalla lista Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, presente nella mattinata di ieri a Pozzo Docle per effettuare, insieme alla candidata sindaco Marcella Stumpo, una simbolica pulizia della zona divenuta oggi simbolo di degrado. L’aspetto connotativo è che la zona, oltre al degrado, è per tutti loro simbolo della battaglia collegata al tunnel e al famoso “scempio” – come lo definiscono – promosso dall’amministrazione Sbrocca. «Abbiamo deciso di uscire, accompagnati anche dal tempo stavolta, per ripulire simbolicamente quest’area che è stata volutamente abbandonata al degrado e per esporre sia il materiale che abbiamo già prodotto su tutte le aree pubbliche degradate sia per fare rilanciare una nostra proposta, attraverso una breve carrellata di immagini di come veramente si può riqualificare anche con costi molto limitati un’area un’area verde. Vuole essere un’azione chiaramente dimostrativa, perché non possiamo porre fine a questo degrado, ma per dimostrare che questo è il centro diciamo della di quella che è stata la svendita della città» ha affermato la professoressa Stumpo. Essere qui oggi significa anche rivendicare il fatto che non consideriamo persa la battaglia sul tunnel. Noi vogliamo impedire che qui, nonostante tutte le menzogne che sindaco continua a ripetere, vengano costruiti 115 metri cubi di cemento che arriveranno ad un altezza che copre quasi la chiesa di Sant’Antonio, che venga regalato ad un privato un ettaro di terreno nella zona più bella di Termoli. Noi non vogliamo che questo scempio venga compiuto. Riteniamo di poterlo fermare al di là delle timide affermazioni della destra che parla di “sondare l’indice di gradimento dei cittadini”. Noi se riusciamo ad arrivare ad amministrare questa città metteremo in campo tutte le azioni per fermare questo scempio. Da qui – aggiunge – si può ripartire per ripubblicizzare in questa città che è diventata il paradiso dei privati». Chiaro il cosa non si può fare così come chiaro il cosa si può invece fare. La stumpo non boccia a rpiori l’idea di un parcheggio, ma se deve esserci basta quello già presente, da riqualificare. «Si può riqualificare questo parcheggio esistente a un piano solo e contemporaneamente fare di questo posto un giardino verde, un parco attrezzato per la città dove veramente potrebbero essere piantati alberi, perché con un parcheggio di un solo piano sarebbe possibile veramente fare una riforestazione con essenze autoctone, quindi sia a basso costo sia indicativa dell’identità geografica del luogo».