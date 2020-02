Maratona penale, focus degli avvocati tra diritto e giusto processo

Dibattito anche su riforma del settore e deontologia professionale



Al via la “Maratona di Diritto Penale e Procedura Penale” che si sta svolgendo in questi giorni (20-21-22 Febbraio) a Termoli presso la sede dell’Unimol grazie alla fattiva collaborazione fra l’Università e l’Ordine degli Avvocati di Larino.

La tre giorni di studio e dibattiti ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti, avvocati ed operatori del diritto, una formazione specialistica su diversi aspetti della disciplina penalistica tra riforma del settore e deontologia professionale.

Una sala gremita, tanto che qualcuno è rimasto in piedi, per la prima giornata di lavoro dedicata all’esame della recente legislazione penale in un “percorso critico fra inadeguatezze strutturali e problemi applicativi” dalla riforma della prescrizione al giusto processo fino alla non punibilità come strumento di law enforcement.

Nella seconda giornata l’attenzione sarà focalizzata sul “codice rosso e prassi” per concludere nell’ultima giornata con la deontologia del penalista.

L’avvocato penalista è un mestiere che cambia in un modo fluido che richiede strumenti altrettanto duttili da parte dei professionisti che se ne occupano. L’idea di fondo è di non avvicinarsi a questa professione solo con il nozionismo per dare risposte incise ma attraverso l’aggiornamento professionale degli operatori giuridici, in particolare con l’entrata in vigore delle ultime riforme.

In occasione dell’ultima giornata formativa, al termine del corso, saranno consegnati gli attestati ai partecipanti alla Maratona Diritto Penale e Procedura Penale.

