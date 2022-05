Maratona bilancio terminata, approvata la manovra finanziaria

Al termine di una giornata interminabile, fatta di discussioni, litigi e ricomposizioni, la maggioranza di undici consiglieri che sostiene Toma approva il bilancio pluriennale 2022-2024. Otto i voti contrari, di Cinque Stelle e Pd, due astensioni di Iorio e Romagnuolo. Anche D’Egidio che, più volte, ha dato l’impressione di voler “rompere” alla fine ha approvato la manovra finanziaria pluriennale. Un documento complesso che sblocca sia i fondi Fsr, che il Pnrr. In sostanza, linfa vitale per tutti i settori economici e gli enti locali. Tra l’altro finanziato anche il prolungamento dei contratti per i Co.co.co degli ex uffici del lavoro. Centinaia gli emendamenti e i sub emendamenti approvati, tra cui anche la modifica alla legge elettorale. Insomma un immenso calderone pre elettorale che ha accontentato non tutte, ma quasi tutte le richieste dei vari consiglieri di maggioranza.