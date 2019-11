Mara Venier saluta Fred Bongusto a Domenica In: «Persona per bene»

Mara Venier nel suo nuovo ingresso in apertura di puntata di Domenica In di oggi, domenica 10 novembre, ha come sempre ringraziato il suo pubblico fedele ma ha subito voluto ricordare Fred Bongusto. Il ricordo sulle note di “Una rotonda sul mare” si è concluso con il forte applauso del suo pubblico in studio. «Un bacio a Fred Bongusto, ciao Fred!», ha aggiunto la “zia” Mara al termine del breve ma commosso ricordo del grande cantante scomparso nei giorni scorsi a causa di una lunga malattia. «Non si può non ricordare un personaggio così perbene come era Fred Bongusto», ha aggiunto prima di accogliere il suo primo ospiti, il grande Christian De Sica.

Domani, lunedì 11 novembre, l’ultimo saluto a Fred Bongusto a Roma, alle ore 15.00, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli artisti), in piazza del Popolo. L’amministrazione comunale di Campobasso sarà presente alle esequie con il gonfalone della città, con il sindaco Roberto Gravina e con l’assessore alla cultura Paola Felice.