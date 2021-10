Mara Carfagna all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Unimol

Sarà Mara Carfagna ad inaugurare l’anno accademico 2021-2022 dell’Unimol. La cerimonia alla presenza del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale si terrà il prossimo 10 novembre dalle 11 presso l’aula magna di ateneo.

Mara Carfagna è ministro per il Sud dallo scorso 13 febbraio quando si è insediato il Governo Draghi ma la sua è una lunga carriera in politica sia come deputata per il Popolo delle Libertà e Forza Italia sia come Ministro per le Pari opportunità del quarto Governo Berlusconi. Dal 20 dicembre 2019 è a capo di “Voce Libera”, associazione interna a Forza Italia. Inizialmente esponente conservatrice, è divenuta poi portavoce di un’area moderata legata alle posizioni più liberali e progressiste del centrodestra. (foto in alto e in home page Ansa.it)