Mappa Ue rischio Covid, Italia tutta arancione: solo il Molise in “verde”, la Calabria resta “rossa”

Aggiornamento della mappa Ue realizzata dall’Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che classifica le zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del Coronavirus) sul rischio Covid in Europa: stando agli ultimi dati, quasi tutte le regioni sono colorate di arancione, ad eccezione della Calabria, che resta rossa, e del Molise, in verde per la seconda settimana consecutiva. Bene anche il resto d’Europa. L’Ecdc aggiorna la mappa del rischio Covid ogni settimana di giovedì sulla base dei dati ricevuti fino al martedì precedente con le restrizioni da imporre sulla libera circolazione dei cittadini nell’Ue, il che diventa ancora più importante in vista del primo luglio, quando sarà disponibile il certificato Covid Ue che permetterà di viaggiare senza restrizioni sul territorio comunitario a chi sia vaccinato contro il Covid, guarito o in possesso di tampone/test negativo. Come noto in verde le Regioni che hanno meno di 25 casi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane e un tasso di positività inferiore al 4%. In arancione rientrano le zone con meno di 50 casi ogni 100mila abitanti se il tasso di positività è uguale o superiore al 4%, oppure quelle tra i 25 e i 150 casi con un tasso inferiore al 4%.