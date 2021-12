Mappa europea del Covid, il Molise resta zona gialla

Il Molise, insieme a Sardegna e Puglia in giallo, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano in rosso scuro; il resto della Penisola in rosso.

È l’istantanea aggiornata dei contagi Covid secondo la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Il nuovo aggiornamento fotografa una situazione allarmante a livello europeo con l’Italia che peggiora ulteriormente i suoi dati.

Il rosso scuro, che indica un’incidenza dei nuovi casi in forte aumento, copre ancora buona parte della Penisola iberica, Francia, Germania, Benelux, Grecia e tutta l’Europa centro-orientale con l’eccezione della Romania, dove ci sono le uniche regioni “verdi” in Europa, e della Bulgaria, in rosso.

Questi colori assumono una notevole importanza per le eventuali limitazioni alla circolazione che ogni singolo stato membro potrebbe comunque adottare pur con il green pass in vigore.

Ricordiamo comunque che le aree della mappa Ecdc non corrispondono alle fasce a colore italiane ma sono così contrassegnate.

Le aree sono infatti contrassegnate con i seguenti colori (si noti che dal 17 giugno 2021 le regioni sono classificate secondo i criteri dell’ultima modifica della raccomandazione del Consiglio):

Verde:se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%; ose il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 75 e il tasso di positività al test inferiore all’1%

Arancione:se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è pari o superiore al 4%;

o il tasso di notifica a 14 giorni è pari o superiore a 50 e inferiore a 75 e il tasso di positività al test è pari o superiore all’1%;

O il tasso di notifica a 14 giorni è compreso tra 75 e 200 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%

Rosso:se il tasso di notifica cumulativo di casi COVID-19 di 14 giorni varia da 75 a 200 e il tasso di positività al test dei test per l’infezione da COVID-19 è del 4% o più, o se il tasso di notifica cumulativo dei casi COVID-19 di 14 giorni è superiore a 200 ma inferiore a 500

Rosso scuro:

se il tasso di notifica cumulativo dei casi COVID-19 di 14 giorni è 500 o più.