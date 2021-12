Mappa Europea dei contagi, il Molise diventa rosso

Mappa Ecdc: dopo l’aumento esponenziale degli ultimi giorni cambia il colore della nostra regione. Il Molise non è più in giallo ma diventa rosso.

Del resto tutta Italia è in rosso o rosso scuro: questa la fotografia sull’andamento dei contagi scattata dalla mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Come anticipato anche le tre regioni rimaste in giallo la settimana scorsa (Molise, Sardegna e Puglia) passano in rosso, come la Sicilia, la Calabria, Abruzzo e Basilicata. Le altre sono in rosso scuro.