Manzo (M5S): “Molise terra di conquista senza il Piano paesaggistico”

L’esponente pentastellata ha presentato una mozione al presidente Toma: “Regione inadempiente rispetto al decreto ministeriale del 2010 per individuare i siti non idonei agli impianti per le rinnovabili”

“Attraverso una mozione urgente al presidente della Regione ho sollecitato una risposta finalmente chiara in merito al Piano paesaggistico, strumento di cui non possiamo permetterci di fare a meno, e relativamente alla individuazione delle aree idonee e non idonee per progetti di produzione di energia rinnovabile”. Lo ha annunciato la consigliera del M5S, Patrizia Manzo. “La Regione Molise non ha mai ottemperato al Dm 10 settembre 2010 che consentiva la possibilità di individuare aree e siti non idonei all’installazione di impianti per energie rinnovabili. Oggi – ha ricordato l’esponente pentastellata – il decreto legislativo del 28 novembre 2021 stabilisce che occorre individuare anche quelli idonei, tenuto conto degli strumenti di pianificazione ambientale. Peccato che in Molise non si capisce che fine abbia fatto il Piano paesaggistico”.

In tutto questo, “c’è una precisa, embrionale e dogmatica responsabilità esclusivamente politica in queste vicende che a cicli alterni colpiscono il nostro territorio e gli abitanti: l’atavica inerzia istituzionale e legislativa del governo regionale rende il Molise una terra di conquista. Il caso di San Martino in Pensilis è purtroppo solo l’ultimo – ha ricordato Manzo – ne seguiranno altri se non si riuscirà a concludere un iter normativo che la Regione ha colpevolmente chiuso in un cassetto da un decennio. Individuare quelle zone diventa adesso urgentissimo: significa salvaguardare gli interessi dei nostri borghi, delle attività agricole e vitivinicole, delle imprese che puntano sull’eccellenza del prodotto e di chi ha investito risorse proprie nelle coltivazioni e in un’idea di sviluppo del turismo che non è più di nicchia”.

Dunque, “non si può più aspettare: in risposta ad una mia interrogazione, mesi fa mi è stato comunicato che agli inizi del 2022, grazie alla convenzione stipulata con l’Unimol, si sarebbe arrivati ad un punto di svolta di quello che è l’unico strumento in grado di consentire uno sviluppo armonico ma parimenti responsabile in tema di utilizzo di fonti rinnovabili. Ma se la politica resta inerme – ha concluso la consigliera del M5S – non procede spedita con gli strumenti che ha a disposizione, sorvola sugli atti indispensabili per tradurre in concretezza i proclami, rischiamo di parlare… al vento”.