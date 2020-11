Manzo (M5S): «Il mistero dei Piani Covid, indispensabile fare chiarezza»

«A chi giova e quanto interessa ai molisani una vicenda i cui contorni farebbero invidia alle migliori soap opera? Sono e resto fermamente convinta che la politica debba mettere in atto qualsiasi azione utile a garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria dignitosa e rispondente ai loro reali bisogni». Così Patrizia Manzo, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, che aggiunge: «Credo che la stessa politica, se fosse stata matura – come si richiede ad una classe dirigente che regge in mano le sorti di un’intera comunità – in piena pandemia e nonostante le evidenti opinioni contrastanti, sarebbe dovuta giungere alla decisione più efficace, appropriata, sicura e di qualità per garantire in maniera uniforme, sull’intero territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Purtroppo siamo in Molise e, si sa, in tema sanitario è facile – e a volte ‘politicamente utile’ – creare contrapposizioni, ricavarsi quel posticino più appetibile mediaticamente, purché porti consenso. Mentre i cittadini e gli imprenditori affrontano questa quotidianità complicata, si rimboccano le maniche per affrontare una grave emergenza sanitaria ed economica, mentre i sindaci cercano di fare quanto nelle loro possibilità per essere al fianco delle loro comunità, il presidente Toma ha sbandierato in televisione gli atti che, secondo lui, avrebbero portato a una ‘bocciatura’ del primo Piano Covid, inviato a Roma dal Commissario ad acta della Sanità. Con un passaggio trionfalistico, per dirla tutta, il governatore usa un verbo specifico: parla di ‘bocciatura’. È proprio questo termine – e soprattutto il suo significato pratico – a insinuare il dubbio. Perché, a seguito di un accesso agli atti che ho inviato al Ministero della Salute, ho ricevuto ben altra risposta. Proprio su questo aspetto ritengo indispensabile che gli attori facciano chiarezza e diano risposte esaurienti. Ad una mia precisa richiesta di conoscere le osservazioni del Ministero della Salute al piano molisano, sul decreto del direttore generale della Programmazione sanitaria del competente dicastero si legge chiaramente: “la Regione Molise ha trasmesso una proposta di piano di riorganizzazione; il Ministero della Salute ha richiesto modifiche al piano presentato e che la Regione Molise, in riscontro a quanto richiesto dal Ministero della Salute, ha trasmesso una ulteriore proposta di piano di riorganizzazione, successivamente adottata con decreto del commissario ad acta n.48 del 14/07/2020”. Modifiche, dunque, che non sono mai arrivate. Al loro posto, invece, è stato inviato – da via Genova – un nuovo Piano. A questo punto sarà importante e utile capire quali sono le modifiche chieste dal Ministero. Avrebbero rappresentato la migliore risposta in termini sanitari per i molisani? Perché il governo regionale – che non esita a rimarcare ad ogni occasione la sua impossibilità a poter gestire la Sanità in Molise, perché quest’ultima è in capo alla struttura commissariale – ha evitato di ragionare sulle modifiche richieste? Perché è stato annullato e sostituito il piano del 16 giugno con un secondo documento inviato il giorno dopo (che tempismo, guarda caso!), come conferma lo stesso presidente? Perché il presidente Toma insiste nel definire la risposta del Ministero della salute del 7 luglio una ‘bocciatura’, quando è lo stesso direttore generale del dicastero a scrivere che sono state richieste delle modifiche? Cui prodest, questa è la domanda: a chi giova tutto questo tira e molla, questo scaricabile di responsabilità? Di certo non ai cittadini, non al diritto alla salute. Non al Molise».