Manutenzione verde pubblico, sinergia tra Campobasso e Ferrazzano: avviato progetto di un anno

Dopo la proposta di deliberazione dello scorso 23 ottobre, il Comune di Campobasso conferma – attraverso lo stanziamento di fondi – l’avvio del progetto di ‘amministrazione condivisa’ con il Comune di Ferrazzano riguardante la manutenzione del verde pubblico lungo il percorso pedonale della sp58.

Circa ottomila euro serviranno infatti al taglio erba annuale e alla manutenzione straordinaria dei filari di alberi che costeggiano tutto il percorso pedonale, notoriamente frequentato da un altissimo numero di persone in diverse fasi della giornata. Un progetto sposato dalle due amministrazioni che avrà la durata di un anno, pronto ad essere rinnovato di volta in volta qualora mostrasse gli effetti e i benefici sperati sul decoro.

Come sottolineato dall’amministrazione del capoluogo, si tratta di una misura “che andrà a gravare sul bilancio 2020 come ‘Progetto di amministrazione condivisa’. Al comune di Ferrazzano sarà corrisposta la cifra in unica soluzione, alla sottoscrizione della convenzione”.