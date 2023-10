Manutenzione sul manto erboso dello Stadio “Lancellotta”, anticipato secondo step di lavori

Come annunciato nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi di manutenzione straordinaria sul manto erboso dello Stadio “Lancellotta” al fine di consentirne una migliore fruibilità. Due le fasi dei lavori: la prima, consistente nell’arieggiatura, sabbiatura e sistemazione dell’impianto di irrigazione e dei canali di drenaggio, prevista in queste settimane; la seconda, inizialmente programmata per la prossima primavera, consistente nel diserbo e nella trasemina del campo.A tal proposito, si informa che il primo step di interventi è stato concluso in questi giorni e che, considerate le favorevoli condizioni meteo, si è stabilito di procedere immediatamente anche alla seconda fase di manutenzione straordinaria, anticipando al corrente mese i lavori fissati per la primavera del 2024.Tale decisione è stata presa di concerto con le Società sportive che usufruiscono del campo, tenendo conto non solo delle condizioni climatiche ma anche della stagione, più adatta rispetto ai mesi primaverili, alle operazioni di diserbo e trasemina del manto erboso.«Tale scelta – fa sapere l’Amministrazione comunale – ha l’obiettivo di garantire condizioni ottimali del manto erboso, al fine di restituire quanto prima a sportivi e tifosi un campo adatto ad ospitare allenamenti e gare di campionato.Il secondo step di interventi inizierà già nei prossimi giorni, in modo da rendere il campo totalmente fruibile tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Si tratta di qualche giorno in più rispetto alla data fissata per il termine del primo pacchetto di interventi, ma in questo modo i lavori saranno completati nella loro totalità».