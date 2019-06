Manutenzione strade e taglio dell’erba, affidati i lavori

RICCIA

Il Comune di Riccia ha provveduto all’affidamento, con apposita determinazione, del servizio di manutenzione delle strade, taglio erba e arbusti per le pertinenze stradali, alla Ditta Di Criscio Fabrizio di Riccia, per un importo complessivo di euro 8.497,30, comprensivo di Iva che sarà liquidato ad avvenuta esecuzione dei lavori e previa acquisizione del DURC con esito regolare.

Secondo quanto stabilito dal responsabile del 5° settore, Alfonsino Moffa, l’appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa. Il servizio sarà espletato in base alle modalità stabilite nel capitolato tecnico. Il provvedimento trova ragione d’essere in una serie di motivazioni, tra cui la necessità di attività di manutenzione sulla rete viaria interpoderale per garantire la pulizia delle pertinenze dalla vegetazione al fine di diminuire i rischi alla circolazione nonché i rischi di incendio nel periodo estivo. Inoltre la mancanza tra gli automezzi nella disponibilità dell’Ente di un mezzo munito di decespugliatore per lo sfalcio delle erbe lungo le strade comunali.

A sollecitare gli interventi anche moltissime richieste pervenute da parte dei cittadini che denunziano il rischio di incidenti per la mancata pulizia dalle infestanti, delle cunette, che fa venire meno la visuale nei tratti in curva. Essendosi verificate, nei mesi invernali, abbondanti precipitazioni piovose, che hanno favorito la crescita della vegetazione, si è reso indispensabile intervenire per rimuovere la stessa. Le operazioni di pulizia consistono essenzialmente nel taglio della vegetazione sulle banchine e cunette, sotto le eventuali barriere di protezione e nelle scarpate in terra. Tali lavori permetteranno di regolarizzare il deflusso delle acque meteoriche dalla sede stradale e dalle scarpate verso le cunette e zone di impluvio e da queste verso i tombini e fossi di scolo, una migliore visibilità della sede viaria e riduzione degli incendi che spesso vengono innescati lungo le strade da imprudenti comportamenti degli automobilisti.

Risultando urgente per l’Ente provvedere alla eliminazione di tali inconvenienti con l’ausilio di mezzi e attrezzature di proprietà di operatori privati, è stato demandato l’incarico all’Ufficio Tecnico Comunale di indire una procedura di gara mediante manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle strade comunali – taglio erba e arbusti pertinenze stradali per un importo massimo di euro 7.000.