Manutenzione stradale e buche: il comune accoglie le segnalazioni e interviene per lotti. Ma avverte: “Non ci sono i soldi per un piano completo”

In seguito alla pioggia di segnalazioni recapitate direttamente dai cittadini, l’amministrazione comunale di Campobasso cerca di dare risposte concrete su uno dei temi più caldi, a prescindere dalle stagioni e dal susseguirsi dei mandati a Palazzo San Giorgio. Stiamo parlando della manutenzione stradale e dell’incubo buche, che notoriamente attanaglia il capoluogo.

L’ufficio tecnico competente ha effettuato un’attenta analisi, riscontrando quelle criticità che spesso e volentieri sono finite sulla scrivania del sindaco. In casi sempre meno sporadici, la cittadinanza lamenta infatti una scarsa attenzione al tema della sicurezza stradale e ai possibili danni che pericolose buche possono portare ai veicoli. Risultato: una sfilza di richieste di risarcimento danni che mettono l’amministrazione nella spiacevole posizione di doverne incassare la “responsabilità”.

Come risolvere questo “circolo vizioso”? Le lamentele, seppur accolte ed ascoltate, devono in primis scontrarsi con un problema non di poco conto: l’assenza di fondi. L’amministrazione a tal proposito ha confermato la “celerità per gli interventi più urgenti”, ma ha avvertito: mancano le risorse necessarie per coprire tutte quelle situazioni disastrose riscontrate in fase di analisi.

Si procederà dunque per lotti (tre in tutto) con effetto immediato. E si interverrà unicamente su quelle zone dichiarate più urgenti dalla struttura tecnica preposta. Nel primo lotto figurano Via Monforte, la salita S.Vito, C.da S.Maria de Foras, C.da Colle Longo Superiore ed Inferiore. Infine, C.da Calvario (ingresso cantiere Tangenziale Nord), C.da S.Lucia e Contrada Selvapiana.

Nel secondo lotto figurano: Via De Pretis (traversa Castello); C.da Cese; la strada con tornanti per Ferrazzano; Via Mazzini (imbocco N.sauro);Via Piave (solo primo tratto);Contrada Camposarcone e Contrada Cacciapesci. Infine, il terzo ed ultimo lotto con interventi stradali che riguarderanno contrada Lupara; Contrada Mascione (strada dietro cantina sociale); Via Insorti D’Ungheria; Via San Lorenzo; Via Scardocchia (curvone); Via Carducci e Via Leopardi, nei pressi della scuola. L.L.