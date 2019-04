Manutenzione manto stradale, oggi tocca a Colle delle Api

Terzo giorno di lavori di rifacimento del manto stradale a Campobasso. Dopo via Pirandello e via Mazzini oggi è la volta di via Colle delle Api dove si sta provvedendo a “grattare” via il vecchio asfalto che dovrà fare posto a quello nuovo nei prossimi giorni. Ovviamente, visto l’orario di punta del traffico, non sono mancati neanche qui disagi agli automobilisti che si sono imbattuti in code, gimcane tra i birilli e rallentamenti continui.